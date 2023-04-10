或許為了展示AI技術，俄羅斯、中國大陸與印度的國營媒體，最近不約而同的都推出虛擬主播，與前幾年常見的可愛型萌妹子不同，現在的虛擬主播都是幾可亂真的大美女，這引起AI數位技術，新聞倫理，以及新聞播報員的操守等各種討論。

大陸官方媒體人民日報，前陣子在官方微博這發布了AI虛擬主播「任小融」，她在自我介紹時提到即時學習能力，「你的每一個反饋都會讓我提升自己，更加智能」，而且365天24小時全年無休播報不會疲倦。

大陸官媒人民日報的AI主播「任小融」。(圖/影片截圖)

或許是剛推出的關係吧! 任小融的動作與反應仍然明顯僵硬，雖然說話時，身體會略微點晃，但還是頗為不自然，加上宣傳畫面不連貫，一直被其他動畫給切得稀碎，以及過於常見的大陸式機械語音，網友的反饋並不好，認為她並不成熟。

俄羅斯電視台「Svoye TV」近期推出人工智慧生成的氣象主播圖馬諾娃（Snezhana Tumanova），是個標準金髮美女的形象，目前已播報了好幾次氣象，她有許多仿如真人的小動作，包括說話時的抑揚頓挫，手部的上下擺放，以及眨眼的不同頻率，都表現的更好，不會讓人有「恐怖谷效應」。

俄羅斯虛擬主播圖馬諾娃，她的細微肢體動作很豐富，相當生動自然。(圖/影片截圖)

Russian TV channel unveils AI weather girl

印度也是個新興的數位媒體大國，「今日印度」（India Today）電視台也提出了自己的虛擬主播薩娜(Sana)。電視台副總裁浦立（Kali Puri）介紹，薩娜是由進階版「文字轉語言」的數位引擎驅動，具有學習能力，有許多的優點，包括「不會老、不會累、不會耍大牌，而且還能講多種語言」但強調這不是真人主播與虛擬主播之間的競爭，而是透過兩者的配合與互動，為觀眾創造新的體驗。

薩娜有著標準印度美女的外貌，五觀立體、長髮披肩，一雙長腿，主要擔任氣象播報，她的英文帶印度腔，有時也在一些節目中與其他主播對話，回答觀眾的提問。當然，每次出場也會有不同的衣裝，這對數位工程師來說不是難事。

然而，作風保守的印度，不打算把薩娜塑造成虛擬偶像，還賦予年齡、身高、出身地、興趣等個人特徵，就只是正經的播報氣象，這當然消減了許多話題，但是對印度觀眾來說，仍然引發震憾，有人驚訝於人工智慧發展的快速，也有人認為她的機械音平淡、冰冷、缺少感情，還是比不上真人播報新聞那麼引起關注。

也有觀眾認為，虛擬主播充其量就是個讀稿機，她是個短期的話題，而人們關注的還是新聞的資訊重要性、客觀性與公正性。從這角度來看，如果新聞從業者沒有更好的水準，不能提供客觀有效與真實的消息，那麼即使是真人播報，也與虛擬主播沒什麼差別了。