共軍超近距離瞭望我海軍軍艦 舷號清晰可見 18:472023/04/10 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／取自鳳凰網、央視軍事） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸從8日至10日在台灣周邊進行「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，今（10）日公布一組演習照片，其中一張從共軍軍艦上清晰可見我方海軍舷號1110軍艦，疑為田單號飛彈巡防艦。 央視軍事9日報導，共軍東部戰區在多軍兵種部隊在戰區統一指揮下，對台灣及周邊海域關鍵目標「實施模擬聯合精確打擊」，「持續保持圍島進逼態勢」，並指共軍徐州艦與台灣的宜陽艦「目視距離大約5海里」。 大陸今（10）日再公布一組演習照片，其中一張從共軍軍艦上清晰可見我方海軍舷號1110軍艦，疑為田單號飛彈巡防艦。 #環台島戰備警巡 #聯合利劍 #田單號 #宜陽艦 #徐州艦 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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