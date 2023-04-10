大陸從8日至10日在台灣周邊進行「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，今（10）日公布一組演習照片，其中一張從共軍軍艦上清晰可見我方海軍舷號1110軍艦，疑為田單號飛彈巡防艦。

央視軍事9日報導，共軍東部戰區在多軍兵種部隊在戰區統一指揮下，對台灣及周邊海域關鍵目標「實施模擬聯合精確打擊」，「持續保持圍島進逼態勢」，並指共軍徐州艦與台灣的宜陽艦「目視距離大約5海里」。

大陸今（10）日再公布一組演習照片，其中一張從共軍軍艦上清晰可見我方海軍舷號1110軍艦，疑為田單號飛彈巡防艦。