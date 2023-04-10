中橫便道台8臨37線17k＋200（登仙溪橋）鋼橋自去（111）年遭無預警落石擊中毀損，目前已完成鋼梁重整、製作，於4月7日－16日進行吊放鋼梁工程。公路總局第二區養護工程處10日傍晚公告，中橫便道管制時段進行調整，15日早上7點時段，將更改為開放時段，以利大梨山鄉親通行。

第二區養護工程處指出，登仙溪橋自遭落石擊中後，目前採鋼架便橋方式單線雙向通行，由於吊梁工作必須占用道路阻礙，為搶在大梨山農產品出貨旺季前完成，谷關工務段積極趕工，預計在本周完成鋼梁吊放，減少對農產出貨衝擊。

原本15日周六早上7點時段為暫停開放通行，但因合歡山杜鵑花季起跑，台14甲線假日實施高乘載管制，造成梨山人兩邊都不能走，而引發民怨。

在多方協調後，第二區養護工程處10日傍晚公告，中橫便道管制時段進行調整，15日早上7點時段，將更改為開放時段，以利大梨山鄉親通行，調整便道放行狀況如附表。

中橫便道最新通行時段表出爐。（谷關工務段提供）

谷關工務段籲請用路人，為保障用路人行車安全，大雨、地震後山區道路易發生坍方、落石路段，路況難以掌握，如非必要請勿進入易坍方道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。