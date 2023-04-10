國防部掌握大陸山東艦航空母艦所搭載的4架殲-15艦載機上午出現在東部外海進行編組演訓，海軍陸戰隊立即戒護海軍海鋒飛彈部隊「雄二飛彈機動發射車」進入陣地放列並待命追瞄，掌握海上敵情動態，全天候保持高度海上敵情動態；另外海軍數艘「光六飛彈快艇」也緊急出港進行戰備。

海軍陸戰隊官兵戒護海鋒飛彈部隊進入陣地。(國防部提供)

海軍官兵沉著冷靜應對挑戰。(國防部提供)

國防部表示，針對中共在臺灣周邊執行戰備警巡及演習，國軍持續加強戒備，海軍派遣陸戰隊官兵戒護機動反艦飛彈車組進入戰術位置，並出動飛彈快艇緊急出港，進行備戰演練，共同捍衛海疆安全。

演練過程中，海軍陸戰隊戒護海鋒飛彈部隊進入陣地、完成放列，並以雄風反艦飛彈待命追瞄，透過聯合情監偵隨時掌握海上敵情動態，全天候保持高度警覺，戮力守護家園；同時間，海軍FACG飛彈快艇數艘，亦執行緊急出港，演練戰術運動及接戰程序，強化突發狀況應處，展現海軍官兵快速反應、靈活應變的戰備訓練成果。

海軍司令部表示，面對中共持續派遣機、艦侵擾，對區域情勢造成嚴重威脅，官兵依「不升高衝突、不引發爭端」原則，以平時扎實的訓練成果，沉著冷靜應對挑戰，嚴密監控臺海周邊軍事動態，確保區域情勢和平、穩定與安全。