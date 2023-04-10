南韓國民男星李昇基外型帥氣，在戲劇、主持、音樂上都有出色表現，他前陣子宣布將娶交往2年女星李多寅，由於女方家人涉嫌詐欺，引起許多網友抨擊，日前舉行婚禮時再度鬧出風波，有網友猜測李多寅已經懷孕，對此李多寅透過經紀公司回應了。

本月7日李昇基與女友李多寅舉行婚禮，正式升格成為夫妻，婚禮眾星雲集，不料新娘李多寅的親姐姐李侑菲卻惹出3大風波，李侑菲也是演員，曾在電視劇中出演宋仲基的妹妹，陸續出演熱門韓劇，被許多人關注。婚禮中李侑菲做為女方家人現身，合照時穿著粉色的套裝站在新娘身後，被認為服裝上搶新娘風。

此外李多寅在婚禮的捧花比一般捧花大出許多，且似乎有意遮擋肚子，婚宴上也只穿著平底鞋，先前兩人也透露決定不去蜜月旅行，而李侑菲曾拍攝妹妹的照片並附上嬰兒的表情圖案，寫下「世上最大的祝福，從今以後換我叫你姊姊」，種種跡象讓外界懷疑是否已經懷孕才舉行婚禮。對此李多寅的經紀公司表示「懷孕傳聞並非事實，李多寅正在投入預計於下半年播出的歷史劇《戀人》」。

李多寅姐姐李侑菲動態引發外界聯想。（圖／翻攝自李侑菲IG）

Can you spot me? The big sister of the prettiest bride of the year stood up right behind her! With the pinkish formal attire that suits well with what my mom wore (the pink hanbok!) I used bang hairstyle which I adore most lately 💘#LeeSeunggi #LeeDain #LeeYubi pic.twitter.com/F0gQpzNaCW — Lee Yubi 이유비 (@leeiyubi) April 8, 2023

除此之外，擔任婚禮證婚人的演員李順載也因言論引起網友熱議，88歲的李順載脫口建議李昇基要積極做人，「一周要做5次，你知道我的意思吧？腿軟是不行的」，超火辣的發言讓現場賓客驚呼，引起網上兩面論戰。