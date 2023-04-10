南韓國民男星李昇基外型帥氣，在戲劇、主持、音樂上都有出色表現，他前陣子宣布將娶交往2年女星李多寅，由於女方家人涉嫌詐欺，引起許多網友抨擊，日前舉行婚禮時再度鬧出風波，有網友猜測李多寅已經懷孕，對此李多寅透過經紀公司回應了。
本月7日李昇基與女友李多寅舉行婚禮，正式升格成為夫妻，婚禮眾星雲集，不料新娘李多寅的親姐姐李侑菲卻惹出3大風波，李侑菲也是演員，曾在電視劇中出演宋仲基的妹妹，陸續出演熱門韓劇，被許多人關注。婚禮中李侑菲做為女方家人現身，合照時穿著粉色的套裝站在新娘身後，被認為服裝上搶新娘風。
此外李多寅在婚禮的捧花比一般捧花大出許多，且似乎有意遮擋肚子，婚宴上也只穿著平底鞋，先前兩人也透露決定不去蜜月旅行，而李侑菲曾拍攝妹妹的照片並附上嬰兒的表情圖案，寫下「世上最大的祝福，從今以後換我叫你姊姊」，種種跡象讓外界懷疑是否已經懷孕才舉行婚禮。對此李多寅的經紀公司表示「懷孕傳聞並非事實，李多寅正在投入預計於下半年播出的歷史劇《戀人》」。
除此之外，擔任婚禮證婚人的演員李順載也因言論引起網友熱議，88歲的李順載脫口建議李昇基要積極做人，「一周要做5次，你知道我的意思吧？腿軟是不行的」，超火辣的發言讓現場賓客驚呼，引起網上兩面論戰。
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