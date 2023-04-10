國民黨議員林杏兒去年底遭士林地檢署提起民事當選無效之訴，士林地院10日下午開庭，原告訴訟代理人提起勘驗新聞報導光碟，證明國民黨中常委蕭景田與林杏兒關係密切，林杏兒的訴訟代理人魏憶龍稱，無法證明林杏兒授意賄選，法官諭知4月18日續開庭。

魏憶龍提出要閱卷，並認為檢方主張的28項證據清單，有部份限閱，原告訴訟代理人表示，現已偵查終結，都可以閱卷，不過法官說此案僅6個月的審理期間，已拖延3個月，目前要加緊腳步，魏憶龍表示會在3周閱卷並提出書狀表示意見。

原告訴訟代理人聲請勘驗新聞光碟，內容是蕭景田的女兒與林杏兒出席同樣的場合，證明蕭、林關係密切，魏憶龍表示，檢方提出的證據純屬推測，應提出直接證據，證明林杏兒授意蕭景田等人的行為。

全案起源於，士林地檢署偵辦賄選案，認為林杏兒的樁腳蕭景田及曾繁川為求林順利當選，去年11月間，在林杏兒的競選總部，以現金6000元、1萬元行賄選區里長，尋求支持，並附上競選文宣。

魏憶龍認為新聞報導證據力薄弱，法官要求檢方儘速提出新聞光碟譯文，並定4月17日需傳真或電郵給法院及被告，以利4月18日下午2點30分續開庭。