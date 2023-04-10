證交所董事長林修銘今（10）日召開記者會，說明此行新加坡及日本引資「雙響炮」成果豐碩，獲得國際投資機構高度肯定；未來規劃，除了今年5月底赴越南招商，並積極展開駐點，引資將一波波，預計今年9月將啟程前往美國紐約及波士頓，明年則前進歐洲引資。林修銘針對近來密集引資做以下說明：

一、重啟實體引資、首採主動拜會重要機構投資人。1.形式首創：首度官方代表與證交所團隊一起出動，採取一對一主動拜會機構投資人之形式。2.前進資金重鎮：新加坡、日本為持有臺股比重最高與第二高的亞洲國家。

3.拜訪機構類別多元：(1) 特別感謝臺灣保銀聯繫引薦。(2)計拜訪5家保管機構、5家證券商、6家大型退休基金及資產管理公司、2家銀行及保險公司。(3)拜訪2家交易所、1家碳交易平台，並與2家指數公司會談。

二、獲得國際投資機構高度肯定與正面回響。1.政策制定單位與政策執行單位聯袂拜會投資人，聽取建言、交流意見，多數投資人表示此為國際上前所未見。2.主動式基金將臺股視為其重要投資部位，尤其是臺灣半導體產業，並對臺灣高科技產業未來發展亦持正面態度。

3.認同臺灣ESG生態系規劃與執行：(1)對整合市場參與者力量共同建構ESG生態系，接軌國際對ESG投資重視之作法表示高度贊同。(2)ESG執行方式採取循序漸進導入，大型企業先行，帶動中小企業跟進的做法，亦深獲投資人肯定。(3)其中，日本大型基金機構投資人特別對上市櫃永續發展行動方案中提升女性董事比例的作為表示讚許。

三、因應投資人需求，完善市場制度。1.投資人關切之議題列舉如下：(1)

臺灣資本市場亮點/重點業務：i.日本大型基金機構投資人表示我國在亞洲公司治理評鑑表現優異，詢問如何強化公司治理：自2013年起發布公司治理藍圖，集結資本市場力量推動公司治理；並辦理公司治理評鑑。

ii.詢問我國能成功推動ESG的秘訣：臺灣市場建構ESG生態系，以循序漸進方式推動ESG，金控及大公司優先實行，可為中小企業提供示範。

(2)臺灣投資環境之友善性與便利性提升：i.調降大量持股申報門檻：金管會已研議修正，將大量持股申報門檻由10%調降為5%，目的係提升資訊透明度，並符合國際慣例。

ii.外資登記純電子化：證交所至保管機構間已可無紙化。未來將與主管機關及保管機構討論是否能夠進一步無紙化。iii.開放外資以台股作為海外投資擔保品：投資人對此議題細節多所詢問，未來將於交易安全之原則下，提升交易及交割效率，建置更友善外資的投資環境。

2.有關建議開放事項，主管機關已責成證交所，持續追蹤研議各項議題，並與證券商公會等市場參與者討論，據以提出優化措施。

四、強化國際合作、提升國際地位。證交所將組成工作小組，與新加坡交易所、日本交易所保持密切聯繫，發展具體合作項目。1.新加坡交易所：交流ESG措施、上市監理、碳交易平台等議題。規劃未來聚焦商品議題進行交流。2.日本交易所：恭賀日本交易所集團總裁山道裕己新任，並分享ESG措施及友善外資投資環境之作為。

五、引資成果豐碩，持續辦理引資並深化利害關係人關係維護。1.擴大利害關係人連結，包括機構投資人、造市商、指數編製商、保管機構、證金公司等。