缺蛋危機未解，本週蛋價雖未調漲，但傳出產地價每斤飆破62元，農委會主委陳吉仲承諾的緩解仍未見曙光。中天主播麥玉潔分享她的買蛋經提到，週日跑了三家位於不同地區的賣場超市都沒有，還有超市店員建議她加入LINE群組，上架前5分鐘會在群組通報，然後大家就要手刀衝去購買，讓她直呼怎麼吃個蛋這麼難！還好幸運之神眷顧，後來走進有機店才買到，是每人限購一盒、一盒138元，直呼「顧不得價格了，有蛋就好」。

麥玉潔今(10日)在臉書發文提到，由於即將蛋盡援絕，週日開始進行找蛋之旅，她當天跑了三家位於不同地區的賣場超市都沒有，於是週一繼續，先去了某家「請支援收銀」的超市，撲空！她問了店員每日幾點上架，對方建議她加入該店的LINE群組，每日會在群組通報。

「結果真的大開眼界欸！」麥玉潔指出，管理員上架前5分鐘會在群組通報，然後大家就要手刀衝去購買，讓她直呼「怎麼吃個蛋這麼難啊？！」還好幸運之神眷顧，她後來走進有機店才買到，每人限購一盒，一盒138元，「顧不得價格了，有蛋就好！」

網友表示「只有臺灣才有這種奇怪的現象，問問別國的朋友們，他們都笑臺灣」、「恭喜小麥主播成功獲得一盒蛋」、「我這市場有賣一斤110」、「有這種政府、早就放棄了！」、「內湖大XX可以考慮看看，不過也是130」、「一蛋難求啊！」