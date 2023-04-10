婦奔銀行匯款5萬「新股申購」 行員攜警揭穿騙局

日前文山區一名婦人誤信以為匯錢就能申購新股，跑到銀行準備匯款5萬元，幸虧銀行行員機警及時阻擋並通知警方到場勸說，拆穿詐騙集團的伎倆，守住婦人的血汗錢。

警方表示，近來發現有詐騙集團看準民眾熱衷「新股申購」，假冒投資公司名義透過LINE以話術行騙，一位婦人誤信以為匯錢就能申購新股，實際上錢卻進了詐騙集團口袋，幸虧銀行行員機警，攜手文山二分局員警拆穿詐騙集團的伎倆，守住民眾的血汗錢。

據了解，景美派出所警員何昊霖、陳于真日前接獲轄內銀行報案，指稱有一婦人疑似遭詐騙需要協助，員警到場後先與其了解案情，其表示對方投資公司使用話術，誆稱保證獲利、穩賺不賠，其欲以「新股申購」的方式，藉此大量申購股票，便不疑有他前往銀行準備匯款5萬元至指定帳戶。員警耐心向其解釋網路上許多假投資真詐騙的案例，以及非正統的投資管道，極可能涉及詐騙，婦人此時仍半信半疑，於是員警請求其將LINE訊息提供給警方觀看，另一方面調查匯款帳戶，果然有通報紀錄以及異常金流頻繁進出，調出相關資料提醒他，婦人始驚覺遭詐騙，直呼好險有警察及行員協助幫忙，成功阻詐。

台北市文山第二分局呼籲大眾，如果被要求匯款時，用其他說詞欺騙行員就絕對是詐騙，並保持三不原則：「不要聽信來源不明資訊、不加可疑投資群組、不使用有疑慮之保證獲利APP與投資平台網站」。