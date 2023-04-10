記取複賽進攻大當機，44比53輸給新北安康國中、中斷跨季22連勝的教訓，JHBL男甲衛冕軍北市金華國中冠軍賽再逢安康，勝利方程式是「打自己節奏、破安康區域」，最終策略成功，以77比60勝出「甜蜜復仇」，贏得111學年JHBL國中籃賽男甲級冠軍，金華完成2連霸，也是隊史繼93、100、101、103、106、110學年後第7冠入手。

金華185公分國三前鋒周佑承全場15投中7，貢獻17分、13籃板，本季首度「雙十」就是在重要的冠軍賽，外帶4助攻、1抄截、2阻攻，也是繼準決賽對台中神岡國中個人攻下20分後，連兩場高檔演出，獲選為本屆JHBL男甲冠軍賽MVP。

3年前周佑承也曾率新北五股國小獲全國少年籃賽冠軍，但因大會未設置MVP獎項，也無緣獲得代表對球隊有很大貢獻的個人獎，如今在JHBL舞台願圓夢後，周佑承說：「預賽我因為受傷，連續錯過3場賽事，複賽歸隊後教練一直鼓勵我，隊友也很配合，今天拿這個獎，應該要跟全隊分享。」

金華國中籃球隊教頭吳正杰說，今年1月中JHBL複賽對安康，被對方的區域聯防給剋住，外線徹底失靈、關鍵時刻三分球都不進，準頭才會低至二成多，「今天賽前我沒多說什麼，只要大家記得兩點，一是打自己的節奏、別被安康帶動，二是外線把握性提高，他們的區域就再也難不倒我們，這贏球兩重點落實，第7冠就水到渠成。」