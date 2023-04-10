皮卡車疑闖入造林區或劍竹林，挑戰車輛性能、耍帥，破壞山林行徑囂張。（翻攝臉書《登山通報站》／楊靜茹南投傳真）

辣妹隨著音樂節奏，在皮卡車旁、車頂搔首弄姿拍網美照，沒人勸阻。（翻攝臉書《登山通報站》／楊靜茹南投傳真）

皮卡車隊經丹大林道前往花蓮縣七彩湖山區野營，如入無人之境開派對。（翻攝臉書《登山通報站》／楊靜茹南投傳真）

車隊丹大七彩湖野營拍網美照，皮卡Off Road私闖造林區。（翻攝臉書《登山通報站》／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉丹大林道可通往花蓮縣七彩湖，台電公司冬季進行電塔歲修後，3月底撤除橫跨濁水溪鋼便橋，並挖壕溝阻饒，不過民眾通力合作鋪路，不畏路況崎嶇、坍方不斷，迄今已上千人入山，10日更有人目擊皮卡車Off Road闖入造林區，拍照錄影上傳社群痛斥：「高山生態的浩劫！看來還是要封路才行。」

「素質在哪？掉在路上了嗎！」目擊者痛斥，皮卡車車隊丹大林道前往七彩湖，在山區開趴就算了，同行辣妹隨著音樂節奏，在車旁、車頂搔首弄姿拍網美照，卻有部分車輛Off Road疑闖入造林區或劍竹林，挑戰車輛性能、耍帥，破壞山林的囂張行徑，讓人滿肚子火，氣得拍影片上傳臉書《登山通報站》。

網友看了炸鍋，痛斥想開車、騎越野車到七彩湖的，之前還在靠北林務局挖壕溝搞小動作，想方設法開車入山了，卻是這一番風景，痛斥：「不能尊重自然？不要隨意破壞！」不少人建議：「封吧！不然台灣山林會被這些人搞爛掉，想去，靠兩腳慢慢凸。」嘲諷說：「兩腳的嘴啥四輪大爺，人家越野車就是要越野啦！」甚至感慨：「台灣人的心態就是，只要我喜歡，有什麼不可以，悲哀啊！」