新北市長侯友宜今在臉書悼念擔任刑警時期的同袍李富星及胡榮裕，除訴盡對兩人的想念，並表示：「無論在人生的哪個階段，我永遠都不會忘記，我的命，是無數弟兄相挺才能存有，我們的命，是為了國家、人民而存在，這份信念，至死不渝。」網友則留言：「中華民國需要你」、「唯一支持侯友宜選總統」。

侯友宜語帶悲傷表示，他永遠不會忘記，31年前，為了緝捕十大槍擊要犯陳新發，我們一起組成獵龍小組，面對犯下多起殺人、綁架、強盜的惡徒，即便沒有防彈背心，要用短槍對抗惡徒的長槍、衝鋒槍，我們仍然毫無畏懼。因為我們知道，我們除了是守護治安、打擊犯罪的第一線，我們的身後更是廣大的人民，我們的胸膛，就是人民的保護傘，我們的意志，就是守護正義的最強武器！

侯友宜表示，那年2月，為了蒐集相關情資，我們的好兄弟胡榮裕，被這名惡徒狙擊身亡，萬萬沒想到，這樣的悲劇，居然再次發生。當天，我們確認了情資，陳新發出沒在台北市首都飯店，幾個弟兄火速分頭前往，雖然逮捕惡徒刻不容緩，但身為帶隊官的我，不斷提醒大家務必小心，到齊後再一起行動，因為，我們不能再有任何弟兄犧牲。未料最後卻是看到李富星倒臥在血泊當中。

最後，在援兵的支援下，駁火兩千多發子彈，讓陳新發等三名惡徒無路可逃，雖警方不斷勸說，希望他們能面對司法，但他們仍選擇走上末路，結束惡貫滿盈的一生。

侯友宜難過感嘆，破案後，所有的弟兄以及他卻沒有一絲一毫喜悅，因為有兩名弟兄再也回不來了。但我們深深明白，自踏上從警道路的那一刻起，早已將保家衛國、守護人民的職志刻在我們的骨子裡，即便面臨生死關頭，我們也從不畏懼。