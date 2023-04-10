台北市長蔣萬安力拚大巨蛋年底啟用，副市長李四川9日於臉書表示，大巨蛋球場開始鋪草皮，但卻遭網友質疑，只有草皮恐造成球員受傷。體育局回應，大巨蛋使用的是美津濃特殊捲縮型加工草皮，衝撞吸收力比傳統草皮好15％，且在辦理正式比賽前也會有許多測試，也可承受演唱會舞台的重量。

體育局長王泓翔指出，草皮分為捲縮型和直絲型，大巨蛋使用的是美津濃特殊捲縮型加工草皮，是台灣首次使用捲縮型草皮的場地，較直絲型草皮不容易滑倒、變形，釘鞋也可以直接踩上去。不僅長7公分，還會鋪上4公分的塑膠顆粒和細沙，衝撞吸收力比傳統草皮好上15％，且球打上去不會不規則彈跳。

王泓翔說，在水泥鋪設草皮，不需多一層混凝土，工法和名古屋巨蛋、大阪京瓷巨蛋相同，並請日本專業技師來台指導鋪設，所有原料包含細沙等都是原裝進口，工法經過國際認證。

王泓翔強調，請網友放心，在辦理正式比賽前也會有許多測試，如找專業球員傳接球、投打，測試地面、燈光等，國際賽事舉辦前也會有國際棒球協會會勘，有很多前置規劃，確保場地各項規定符合國際標準。

至於若舉辦演唱會，舞台是否會破壞草皮？王泓翔解釋，捲縮型草皮不僅耐重，在長期安定性部分也有實驗證明，若未來如果辦演唱會有重壓情形，還會再墊東西，確保最後草皮可100％恢復，促使草皮多功能使用。