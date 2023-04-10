國科會今日舉行第4次委員會議，討論國科會提報的「6G前瞻布局」，規劃台灣6G發展願景與策略。國科會主委吳政忠表示，6G會讓未來萬物聯網更加綿密，跟5G差很多，尤其是大數據、AI等技術，對民眾生活有很大影響，國科會也會關注人文社會轉變。他指出，2020年開始推5G，6G使用是兩、三年之後，現在布局是蠻好的時間點。

國科會表示，為打造我國科技平權社會、建立社會包容的通訊韌性基礎設施，並布局前瞻通訊創新與永續成長環境，國科會與國發會、經濟部及數位部跨部會推動次世代通訊發展，投入6G關鍵技術深耕研發、促進國際產研合作及人才培育、以通訊節能永續提升未來競爭力，並以6G社會賦能應用驗證協助解決包容與韌性議題，促進我國社會平權與產業經濟共同成長。

吳政忠指出，2024年國科會將擴大6G科技投入，槓桿我國晶片半導體與太空發展，於現有的5G及低軌衛星通訊基礎上，投入6G次世代通訊前瞻布局，形成以智慧化為主軸的新興產業生態系，維持我國於資通訊產業的領先地位。

他強調，6G預計在2025年、2026年開始啟程，所以繼2022年投入2.6億、2023年投入3億後，2024年國科會將擴大6G科技投入，會槓桿我國晶片半導體與太空發展，包括現有的5G及低軌衛星通訊技術等。

吳政忠指出，他與政委羅秉成、國發會主委龔明鑫等，正在研擬「人工智慧基本法」，預計9月提出初步草案。吳政忠表示，人工智慧比大家想像的更早進到生活中，必須要有一些規則跟指引，要盡快做布局，且此法會與個資保護法、獨立資料監理機關一起討論。