瑩碩（6677）10日宣布，與漢達（6620）簽署產品授權合約。根據合約，瑩碩將取得戒菸輔助劑HND-032學名藥之台灣地區開發製造與銷售權利，漢達則享有授權金及產品銷售分潤，強強合作，共同搶攻國內每年2.4億元的戒菸商機。

瑩碩董事長王建治表示，戒菸輔助劑HND-032是以輝瑞的Chantix為對照品的學名藥。該藥品在美國失去專利保護前曾是輝瑞旗下的明星暢銷藥品之一， 2017至2020年間的銷售額累計超過40億美元。雖然該藥品在2020年間被驗出含有超標致癌物質(nitrosamines)緊急下架回收，但美國FDA仍以戒菸的健康益處考量建議應繼續服用，並鼓勵學名藥廠加入競爭，顯見該藥品具有獨特的利基優勢。

漢達總經理陳俊良表示，HND-032屬於高門檻學名藥，由公司研發團隊自主完成製劑配方開發，日前取得美國FDA完全回應信函(Complete Response Letter, CRL)，公司目前正準備和FDA溝通，補充FDA所要求的資料，盡快遞送美國FDA覆核，卡位美國市場商機。

陳俊良說，瑩碩具有研發困難學名藥與提交藥證申請能力外，還擁有符合PIC/S GMP的製造工廠，以及涵蓋醫院、診所、藥局等完善的行銷通路，雙方的合作，將有助於HND-032快速進軍台灣市場。

瑩碩總經理顏麟權表示，將著手展開HND-032藥證申請與量產規劃等相關事宜，有機會成為首個在台灣上市的學名藥，爭取市場商機。

顏麟權說，吸菸可視為一種慢性成癮疾病，主要是「尼古丁」吸入肺部後，很快會與大腦內的神經受體結合並釋放出「多巴胺」，讓吸菸者產生愉悅與放鬆感，而當尼古丁濃度降低時，多巴胺分泌就會減少，為了重獲愉悅感，促使人會重覆吸菸而上癮。若吸菸者嘗試戒菸，往往會出現疲倦、易怒、緊張、焦慮、注意力不集中等難忍的不適感，稱為戒斷症狀，以致菸癮難斷。

根據研究顯示， Chantix可取代與阻止尼古丁與尼古丁受體的結合，抑制對尼古丁的依賴，同時它也可以部分刺激腦部釋放出一些多巴胺，讓大腦認為已經吸過菸，透過此雙重機轉作用，達到減緩尼古丁的成癮。

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