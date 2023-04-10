生物界減碳高手是「它」 循環利用成魚菜共生養分 19:272023/04/10 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東海大學利用藻類除了吸碳外，並循環利用作為魚蝦飼料及植物肥料。（東海大學提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東海大學利用藻類除了吸碳外，並循環利用作為魚蝦飼料及植物肥料。（東海大學提供／張妍溱台中傳真） 東海大學「智慧碳中和園區」為全台最具規模的校園碳中和示範場域，研究團隊統計發現，若產生1公斤微藻，過程中得吸收近2公斤的二氧化碳，藻類吸碳效率，比一般陸地上的綠色植物要高出15至20倍以上，可謂是生物界中的「減碳高手」。 研究此項計畫的東海大學副校長張嘉修，投入生化工程領域近30年、近年來聚焦於微藻生技與工程以及循環經濟之研究，他在微藻固碳減廢及循環經濟技術居世界領先地位，開發的許多技術已應用於產業界。除多次入選全球高被引學者外，目前名列「生物學與生物化學」的世界頂尖科學家排名第580名。 #減碳高手 #吳郭魚 #蔬菜 #零碳 #AI 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。