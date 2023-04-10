東海大學利用藻類除了吸碳外，並循環利用作為魚蝦飼料及植物肥料。（東海大學提供／張妍溱台中傳真）

東海大學「智慧碳中和園區」為全台最具規模的校園碳中和示範場域，研究團隊統計發現，若產生1公斤微藻，過程中得吸收近2公斤的二氧化碳，藻類吸碳效率，比一般陸地上的綠色植物要高出15至20倍以上，可謂是生物界中的「減碳高手」。

研究此項計畫的東海大學副校長張嘉修，投入生化工程領域近30年、近年來聚焦於微藻生技與工程以及循環經濟之研究，他在微藻固碳減廢及循環經濟技術居世界領先地位，開發的許多技術已應用於產業界。除多次入選全球高被引學者外，目前名列「生物學與生物化學」的世界頂尖科學家排名第580名。