有民眾反映新竹市公道五路右轉慈雲路往竹北方向壅塞，停等紅燈5分鐘，好不容易等到綠燈卻只有20秒綠燈可右轉，根本走不了幾輛車又紅燈了，等個紅燈等出一肚子火，市府交通處則表示，短期將檢討該路口時制計畫。

市府指出，公道五路與慈雲路皆為竹市通往竹科重要幹道，上下班尖峰時段易造成壅塞，主要是因為路口範圍大、各方向車流皆多，且鄰近交流道，故時相數較多，造成各方向綠燈時間分配有限。

尤其上午尖峰時間車流集中，利用高速公路、市區、竹東、竹北及台68匯集至公道五路與慈雲路，每日上午尖峰超過8000輛車，造成該路口交通壅塞。

市府短期將檢討該路口時制計畫，增加公道五路右轉竹北方向秒數及檢討增加右轉車道等措施之可能性，以提升該路口紓解效率。

長期將與新竹縣一同向交通部提案，爭取112年「智慧運輸系統發展建設計畫」，透過國道1號3處交流道（竹科、新竹、竹北交流道）協控與平面道路時制重整，將一併檢討慈雲路廊的時制計畫，改善車流壅塞問題。

市府交通處也表示，市長高虹安上任後即成立交通改善小組，積極改善市民長期反映的交通問題，目前除檢討慈雲路與公道五路時制計畫及車道配置，該路口也獲得內政部營建署補助辦理交通工程改善，將檢討車道配置、增設庇護島、行穿線退縮、纜線下地、無障礙坡道等，以提升道路紓解效率，兼顧行人安全。