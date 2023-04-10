高端案近日偵結，中廣董事長趙少康直批，浩浩蕩蕩查了兩年，竟然只有兩位不痛不癢的審查委員夫妻遭到起訴，獲利金額是15萬元，還是請示過命理師才買高端的，起訴書還為其他人洋洋灑灑寫了脫罪理由，高端以及基亞生技的高層都獲得不起訴，真是小看人民的智慧。與其說是起訴書，不如說是脫罪洗白書。被起訴夫妻的獲利金額15萬元，相較高端股價一年多就從30元飆漲到417元，更是大案小辦，在侮辱你我的智慧！

趙少康在臉書發文提到，在獲得衛福部採購前，高端EPS從2017年到2020年，連續四年都是負的，累計-13.39，這麼差的績效，只因為蔡英文跟陳時中掛保證，火速通過EUA緊急授權，股價就從30元飛升到最高417元，市值衝到最高825億元。

「高端起訴書？好像脫罪書！」趙少康直批，陳時中跟蔡英文不斷為高端釋放利多，絲毫不顧藥品審查以及證交法相關規範，想怎樣就怎樣，真是吃相難看。檢調最後抓大放小，起訴兩個人，只因為是社會關注案件，只好抓兩個人出來搪塞交差、轉移焦點。被起訴夫妻的獲利金額15萬元，相較高端股價一年多就從30元飆漲到417元，更是大案小辦、避重就輕，侮辱你我的智慧！

趙少康強調，在高端取得EUA前，衛福部就已經下了500萬劑的訂單，EUA審查完全是先射箭再畫靶，最後只有充滿台灣價值的人獻出手臂打高端，還因為不被國際承認，前陣子想出國得要重新完整接種莫德納或BNT，挨了這麼多針，真是整人冤枉！高端過期銷毀了170萬劑，以政府公布的平均一劑840元計算，浪費預算超過14億元，一邊圖利特定人，一邊把我們繳的稅丟水裡，怎麼不讓人生氣？