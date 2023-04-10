Ultra Taiwan今年一次集結4大神級DJ馬汀蓋瑞克斯、阿曼凡布倫、艾佛傑克、尼基羅米洛來台。（UMF提供）

Ultra Taiwan與各大台北頂級夜店合作推出官方暖身派對，工作人員也高舉品牌大「U」標誌與樂迷互動。（UMF提供）

Ultra Taiwan（超世代音樂節台灣站）將16日於台北市大佳河濱公園重磅回歸，今年首度升級4大舞台，多達32位表演者、29場演出節目，屆時樂迷將能體驗腎上腺素飆升的快感、親眼見證最壯觀的舞台聲光效果及全球頂尖國際DJ帶來振奮人心的音樂節奏，絕對是樂迷不能錯過的音樂饗宴。擔任壓軸表演的「國民老公」世界百大DJ冠軍馬汀蓋瑞克斯（Martin Garrix）今（10日）在Instagram忍不住告訴粉絲本週即將前往台灣，超愛台灣的「電音天神」世界百大DJ第5名阿曼凡布倫（Armin van Buuren）則是狂讚台灣樂迷很有水準，「我等不及見到台灣粉絲！」

Ultra Taiwan今（10日）公布完整表演陣容，主舞台「Ultra Main Stage」由「國民老公」世界百大DJ冠軍馬汀蓋瑞克斯（Martin Garrix）壓軸表演領軍，與「電音天神」世界百大DJ第5名阿曼凡布倫（Armin van Buuren）以及「電音界高富帥」世界百大DJ第6名艾佛傑克（Afrojack）以及「電音V怪客」世界百大DJ第30名尼基羅米洛（Nicky Romero）登台表演，還有「德國EDM未來之星」Topic、「浩室最火紅的製作人」Chico Rose、「Ultra Miami 御用駐場DJ」MYKRIS以及「來自巴西的電音超新星」Kenny Musik連番上陣，點燃現場火熱氛圍征服全場。

人氣特色舞台「RESISTANCE」主打Underground Techno及House等地下曲風，集結「荷蘭電音王子」喬里斯沃恩（Joris Voorn）、「丹麥鐵將」科隆（Kölsch）、「巴西女鐵將」安娜（ANNA）、「澳洲女鐵將」Juliet Fox、「巴西超人氣新秀」Ｗehbba等實力派DJ來台表演；「UMF Radio Stage」音樂風格較多變化，Trance、Dubstep、Techno、DeepHouse，以往是在線上廣播節目播出，現在直接把實體舞台搬來台灣登場，而「Ultra Park Stage」則是將台灣音樂、時尚、藝術和表演傳遞給從世界各地來到台灣朝聖的外國樂迷。

距離Ultra Taiwan倒數7天，馬汀蓋瑞克斯10日在社群媒體發布限時動態，開心告訴粉絲即將在本週抵達台灣，而超級愛台灣的「電音天神」阿曼凡布倫過去常在表演時高舉中華民國國旗，也在國慶日高調在Facebook慶祝雙十節快樂，睽違5年再來台灣表演的他近日受訪表達來台的高度期待：「台灣是亞洲巡迴最好的一站，台灣粉絲很有文化水準、非常熱情。等待已久的Ultra Taiwan終於來了，我能想像他們一定是非常興奮，我準備了全新的表演曲目組合，當中有很多首新歌要帶給他們，我等不及見到台灣粉絲了，我這些年來已經去過好幾次台灣，台灣是我在亞洲最重視的地方。」