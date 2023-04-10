興富發（2542）集團的「小鋼砲」潤隆建設（1808）董事長、總經理高層人事，今（10）日雙雙異動！董座蔡聰賓請辭，潤隆董事會決議改聘為顧問；至於董事長寶座，則由總經理邱秉澤接掌。

今（10）日潤隆召開董事會，公告上述高層人事異動訊息。

至於潤隆的總經理職位，在邱秉澤升任董事長之後，則由潤隆建設開發部經理林暐鈞接任。

此外，潤隆在法人董事達麗（6177）的法人代表席次方面，今天也改派代表人，原本由蔡聰賓擔任，改由林暐鈞接任。

除潤隆外，潤隆子公司金駿營造公司，今天也董事長異動，原本為邱秉澤，今天董事會決議，由董事呂西仁，接任董事長職位。

據悉，蔡聰賓因為先前爆發新北市新店碧潭水岸宅「國賓大苑」旅館用地變豪宅一案，而被台北地檢署起訴，一場官司，加上其個人生涯規劃，牽動潤隆及子公司上述高層人事異動。

潤隆董事長邱秉澤今天表示，經上述人事調整後，潤隆的營運、財務及業務運作一切正常，不受影響。