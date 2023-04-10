台北股匯市脫鉤，台股今開高走高，大盤指數終場收在15,876.17點，上漲39.67點，成交量1,790.7億元；三大法人買超15.97億元，外資及陸資買超6.5億元。匯市成交量也明顯縮水，今在外資零星匯出下，終場僅小貶0.6分，市場觀望本周美國公布CPI數據。

匯銀人士指出，市場預期聯準會將持續升息，加上地緣政治風險升溫，支撐國際美元走強，外資今操作偏匯出，加上進出口商動作不大，終場新台幣小貶0.6分。

匯銀人士指出，「今天量非常清淡」，整體國際匯市交投都急凍，主因歐美復活節假期，歐洲明日才會開市，且本周美國將公布CPI年增率，外資觀望態度明確，整體成交量大減至不到10億美元，亞洲盤也未有太大波動，周二歐洲開市後，預計交投將轉趨活絡、市場波動震盪料將加大。

但外匯交易員認為，美國升息到頂的預期不變，短線國際美元維持趨弱格局，新台幣將在30.2元至20.8元大區間測試，整體仍是震盪偏升格局，若升破30.2元關卡，後續不排除挑戰30元大關。