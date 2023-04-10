佐賀太良的海上鳥居，漲潮時有一半被淹沒在海水中。（陳祐誠攝）

武雄神社後方的3000年巨木，傳是「龍貓」的發想地。（陳祐誠攝）

佐賀北邊的呼子町盛產烏賊，烏賊刺身是當地最具代表性的料理。（陳祐誠攝）

位於市中心的佐賀城跡，春櫻美景被當地人喜愛。（陳祐誠攝）

比起東京、大阪生活的快節奏，不少民眾既希望到日本旅遊，又想放鬆心情細細品味當地文化，易飛網看好深度旅遊商機，與台灣虎航復航台北－佐賀，讓旅客再度有機會放慢腳步，到佐賀品嚐佐賀牛肉、生烏賊、麵線等美食，探訪祐德稻荷神社、海中鳥居等歷史文化，感受不同的日式風情。

佐賀縣為日本的農業縣，主要種植稻米、大麥與小麥，分別可加工成清酒、啤酒、麵線等。佐賀擁有許多清酒品牌，也有部分酒造開放遊客參觀；因種植許多小麥，當地麵線也很出名，更有許多創意料理；佐賀還有個隱形冠軍，就是海苔產量居日本之冠，一旦佐賀的海苔減產，全國都會受到影響。

從昭和期間開始，佐賀當地農家開始改良牛隻品質，之後逐漸打響「佐賀牛」的名號，因脂肪細膩緊實度高，現與神戶牛、近江牛並稱為日本3大和牛。有小京都之稱的小城是羊羹的故鄉，羊羹早期為軍糧之一，戰後變成高級點心。每年4至11月，佐賀北邊的呼子町盛產烏賊，烏賊刺身是當地最具代表性的料理，此時的烏賊口感最佳，光澤透明、味道鮮甜、口感有嚼勁。

旅客可走訪鏡山展望台，整個唐津灣盡收眼底，海邊的「虹之松原」有400年歷史，是早期藩主種下的防風林，至今已變成長4.5公里、寬0.5公里的樹林，推測有100萬棵黑松樹。展望台上可看見唐津灣內的高島，島上寶當神社受到日本彩券迷歡迎，據說有許多人在此參拜後中了大獎。

位於市中心的佐賀城跡，春櫻美景被當地人喜愛，本丸御殿是日本規模最大的木結構修復建築，館內由700片榻榻米組成，展出幕末、維新時期的佐賀歷史。佐賀太良也有海上鳥居，無論搭配夕陽或海景，都吸引許多攝影愛好者前往取景。

祐德稻荷神社為日本3大稻荷神社之一，每年吸引300萬信眾參拜，相傳求取姻緣特別靈驗。武雄神社後方1棵超過3000年的神木，是日本排名第7的巨木，樹幹下方已經變成空洞，內部據說可容納12張榻榻米，該樹是宮崎駿作品「龍貓」的發想地。

佐賀縣人口約為80萬人，因老年人口比例高，佐賀有全日本最密集的藥店，由於大眾運輸不便，居民外出以自行開車為主，但當地交通環境安全，駕駛守規矩，在無號誌路口看到行人，一定會停下等待，旅客自駕只要要遵循規定，開車不會有壓力。