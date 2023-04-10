亞洲馬拉松大聯盟（AMML）於今年4月9日到4月11日假台灣圓山大飯店，舉行第2屆2023亞洲馬拉松大聯盟(AMML)年會，台灣、越南、印尼、不丹、泰國、馬來西亞、韓國、日本、汶萊、寮國10個亞洲國家的賽事代表共聚一堂，期許提升亞洲馬拉松大聯盟的能見度，促進國際體育交流與合作，努力增進亞洲人民健康福祉，並帶動各國的觀光經濟效益。

與會貴賓有總統府國策顧問紀政、立法院委員林思銘、外交部國際事務會副執行長吳竹君、台北市政府體育局副局長蔡培林、順開科技股份有限公司總裁王鎮皇和教育部體育署前副署長彭臺臨蒞臨指導，大會並榮獲總統蔡英文親自發文祝賀，期許亞洲馬拉松大聯盟AMML年會能夠提升本國在世界馬拉松的能見度，促進區域體育交流與合作，增益人類健康福祉。

亞洲馬拉松大聯盟AMML目前有10國家組織的工作聯盟，今年並組織17項國際馬拉松賽事，包括台灣國際馬拉松、泰國邦森全程馬拉松、泰國邦森半程馬拉松、越南下龍灣馬拉松、越南河內馬拉松、印尼峇里馬拉松、不丹國際馬拉松、首爾汝矣島櫻花馬拉松、馬來西亞女子國際馬拉松、寮國萬象國際馬拉松、寮國萬象國際半程馬拉松、泰國宋卡國際馬拉松、汶萊國際馬拉松、馬來西亞蘭卡威國際馬拉松、日本奈良國際馬拉松、台灣雙北城市馬拉松和泰國合艾半程馬拉松等17場優質國際賽事，其中不乏國際金標和銅標賽事。亞洲馬拉松大聯盟AMML未來的目標是將與15個國家建立合作聯盟，舉辦25個國際賽事。

亞洲馬拉松大聯盟AMML舉辦全程及半程馬拉松滿貫賽事並提升賽事品質及創造現行馬拉松優質效益。本聯盟提供滿貫和小滿貫賽事選擇，供不同國家選手需求並落實運動健康效益。