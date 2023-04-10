2023年全中運開幕典禮將於22日在新竹縣體育館登場，全中運執委會邀請當代表演藝術家張逸軍領銜籌畫，帶領450多名學子與表演者，演出「風起竹縣，迎向未來」。開幕表演集結新竹指標大霸尖山、東方美人茶、台灣歌謠之父鄧雨賢組曲等多元文化意象，會旗進場以全景投影視覺效果，將舞台渲染成一座智慧科技文化城。

縣長楊文科說，新竹縣幅員廣闊擁有不同族裔的人，呈現共榮、共好、共生的多元族群包容力與生命力。舞台整體設計擁有高10公尺的山景布幕及大型地面投影，以新竹縣13個鄉鎮市描繪一座山頂輪廓，以山丘、丘陵為主而設計的舞台概念，演員在山與山之間通道高台表演穿梭，不同山形背板可藉由機關變換成演出場景輪廓意象式主題，並可成為投影媒介。

導演張逸軍說，從2月開始執行服裝造型及音樂規畫設計，並安排種子老師在各校排練，目前有竹北高中、竹東國中、自強國中、光明國小、六家國小及新湖國小參與，還有藝文表演團隊新瓦屋花鼓隊、艸雨田舞蹈劇場，至今大致排演順利，對演出團隊有很大的信心。

張逸軍提到，暖場嘉賓邀請鄧雨賢音樂文化協會藝術總監華姵帶來鄧雨賢組曲，其中表演節目結合泰雅之聲、錦屏國小合唱團、光明國小弦樂團及200多人舞蹈呈現「一覽大霸尖山，小天下」，透過投影動畫呈現大洪水磅礡特效，並將賽夏族與泰雅族傳統神話融入當代演繹。

「一品東方美人，亙古今」透過投影動畫重現當年閩、粵兩籍族人共同興建金廣福歷史場景，邀請客家金曲歌王謝宇威獻聲，也為呈現延續演繹當代製茶業，邀請峨眉在地返鄉青農透過教導孩子如何製作東方美人茶工序。

「一曲四月望雨，動人心」則以經典的鄧雨賢旋律，集結四月望雨音樂結構，將國歌融合成一曲囊括新竹在地跨時代、跨族群、跨文化。最後引燃聖火儀式貫徹「一展科技大才，創世紀」概念，邀請「何理互動設計」新媒體藝術團隊打造極具科技感火把及聖火台，由歡慶歌舞隊伍排出連接山嵐的步道，迎接聖火手進場。