大埔鄉新住民社區服務據點今揭牌，現場熱鬧滾滾。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大埔鄉新住民社區服務據點今揭牌，現場熱鬧滾滾。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大埔鄉新住民社區服務據點今揭牌，新住民姐妹穿上傳統服飾歡喜慶祝。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大埔鄉新住民社區服務據點今揭牌，新住民姐妹穿上傳統服飾慶祝終於有新家、專屬空間，彼此期待有了新據點，更能凝聚姐妹情感，遇到任何問題，大家一起討論、分享，嘉義縣長翁章梁除希望據點發揮功能，也說因為新住民，這片土地添加更多異國文化風采。

大埔鄉設籍新住民116人，2019成立大埔新住民協會，舉辦各項課程活動，卻苦無專屬的據點，經大埔鄉長吳明勳盤點後，提供活動中心長期閒置3樓空間做為協會據點，今揭牌儀式，縣長翁章梁、立委陳明文、大埔鄉長吳明勲、行政院政務顧問陳冠廷等民代貴賓皆到場參與，現場熱鬧滾滾。

「日久他鄉也變成了故鄉」，翁章梁說，嘉義縣約有1萬2000多位新住民，大埔鄉目前有116名新住民從他鄉遠嫁來嘉義，其中很多新住民已來台生活超過20年，意即除了童年及成年短暫歲月，其餘時光都在台灣度過，特別期勉新住民姐妹，未來可以在據點聯誼、舉辦活動、開會，讓此平台發揮更大作用。

大埔新住民協會理事長翁麗珠特別在典禮中致贈花束給翁章梁和吳明勳，代表感謝新住民姊妹的「娘家」與「婆家」，翁麗珠說，姐妹們從世界各地遠嫁到大埔鄉，翁章梁和社會局就是最堅強的後盾，指翁章梁就像娘家般照顧著新住民，至於大埔鄉這個婆家，吳明勳和鄉民就像家人般疼愛我們。