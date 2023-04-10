112年謝國城盃全國青少棒錦標賽，衛冕軍台中市遭遇地主台東縣挑戰，一度遭追平比數的台中市，在6局下用幸運內野安打得到超前分，加上隊長顏鉑勛力投90球完成7局任務，終場以3比2險勝，下一場將和南投縣爭搶A組勝部冠軍。

兩隊今天上演精彩投手戰，台東縣先發投手沈緹亞獨挑大樑，用87球投完6局，被敲6支安打，3個四死球保送、2次三振，丟掉3分都是責失分；最關鍵的一分是6局下，平手時被張佑嘉敲出三壘方向內野安打，球碰到手套彈開，幫助二壘上的跑者攻得致勝分。

同場較勁的台中市先發投手顏鉑勛更勝一籌，用90球完成7局任務，被敲5支安打，失分集中在6局上，滿壘、2人出局製造了三壘方向滾地球，卻因隊友失誤掉2分，讓比賽得重新開始，還好勝投最後失而復得。

收下國中第一場完投，顏鉑勛給自己80分，此役沒有任何保送、4K，對控球部分覺得滿意，但有幾顆球沒有丟到位置，所以才挨安打。儘管因隊友失誤導致比數被追平，他表示心情上沒受到影響，最後一局放鬆登板，守住一分差的勝利，「不會緊張，把自己做好就好。」

台中市總教練藍文權表示，知道台東縣是勁敵，所以推出陣中最好的投手對決，為的就是繼續維持在勝部，「顏鉑勛投球有辦法壓制到對方攻擊，今天控球和尾勁都不錯，主要是他心態成長很多，高張力的比賽有辦法讓自己穩定下來保持好表現。」

另一場B組的比賽，桃園市對上嘉義市輕鬆過關，4局打完以16：1「扣倒」贏球，將和台南市在勝部冠軍戰碰頭，正面爭搶4強名單。

嘉義市投手群自亂陣腳，全場送上10個四死球保送，讓桃園市只需用8支安打就能大量得分，只進攻3個半局的他們，每局都有分數進帳，3局下更是一口氣打了14個人次、海灌9分。

桃園市總教練黃湋志點出，對手的保送給了蠻多機會，得點圈有人時自家球員也有將分數送回來，在1局下率先敲出場內全壘打的開路先鋒彭成安，是他點名今天表現最佳的子弟兵，2打數2安打、帶有1分打點，「擊球有確實度，腳程也夠， 對比賽的敏銳度和觀察度都有。」

第4棒的當家捕手吳柏承雖然紀錄上是3支3演出猛打賞，但擊球內容不佳，不僅被教練團提點，連自己都不甚滿意，「對方還不熟悉我們打線，如果他們佈陣有出來，應該很多都是死球。」

吳柏承國小就是主戰捕手，他透露一開始自告奮勇向教練表示鎮守本壘，因為小時候看電視轉播，投手和捕手的畫面最多，覺得捕手是一個重要角色，現在最欣賞的捕手是日職球星甲斐拓也，「他阻殺功力是全球數一數二，而且在場上很冷靜。」

桃園市先發投手饒又語主投3局，被敲3支安打，有2支發生在3局上，也因此失掉1分，退場後由胡冠威負責0.2局、李承濬投0.1局。黃湋志點評饒又語用球數太多，自信心還不足，「欠缺霸氣、軟軟的，有告訴他要抬頭挺胸。」