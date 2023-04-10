姚淳耀首曝談演大魔王陳和平心路歷程。（陳俊吉攝）

《模仿犯》中三位反派姚淳耀、范少勳、黃河6日共同受訪。（陳俊吉攝）

華語懸疑影集《模仿犯》在海外市場表現亮眼，更持續佔據Netflix台灣排行榜冠軍超過1周，影集中引發熱議的反派姚淳耀、范少勳、黃河6日共同受訪，飾演大魔王、主播「陳和平」的姚淳耀引起劇迷熱論，有網友搞笑形容「孫協志演得很好」，姚淳耀笑回：「怕打擾到協志哥！」至於兇手戴面具模樣被說「是賴清德」，他也坦言，自己戴上面具演出時就覺得「好像真的有點像」。

姚淳耀劇中慘忍殺害許多女子，他苦笑說：「從《返校》影集版的狼師、《我願意》邪教教主到此次《模仿犯》，好像都沒有怎麼演過正常人。幸好最近已經在演正常人，接了喜劇角色」，他坦言這類角色演多了也會擔心是不是真的會發展出像陳和平的自戀型人格，不過老婆卻吐槽：「你看你上實境節目時的呆樣。」讓他哭笑不得，但也因此釋懷。

回憶劇中拿菸灰缸痛砸林心如這一幕，他說，當下是打在自己手上，鏡頭上有借位，但仍超級擔心，怕不小心失手，坦言拍之前非常忐忑，導演也提醒不能那麼緊張，「心如姐給對手很大信任感，讓你盡量做，還叫我放心，覺得這前輩真的很好，她知道在那樣的情緒下會怎樣」。

之前吳慷仁曾說和姚淳耀拍對打戲時為保護對手，拍到手都腫了，姚淳耀透露當時吳慷仁都把手打在引擎蓋上，拍完手當場就紅腫了，至於吳慷仁還夢到「凶手」對著他笑， 姚淳耀也說，「沒想到會出現在他夢中，但慷仁哥拍攝時真的很認真，劇本都翻到爛掉，甚至膨脹，他隨時都拿著劇本，筆記密密麻麻，看到他時就會討論劇本角色台詞」。

不少觀眾反應掛名的女主角的柯佳嬿戲份少，她被殺害過程也沒被播出，姚淳耀說，其實有拍攝他去找柯的戲，但沒拍殺她的過程，但也被刪了。至於戲份貫穿全劇的江宜蓉被部分網友批評，他則覺得她表現很好，好與不好是個人喜不喜歡，每個人喜好風格不一樣。