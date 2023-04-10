伴侶享受性生活時，難免因為一時動作太激烈而受傷。一位女子表示，某天她和正在當兵的男友睽違2周開戰，結果發現乳頭出現0.5至0.6公分的撕裂傷，讓第一次遇到這種狀況的她相當著急，不知道如何才能復原，沒想到貼文一出釣到許多過來人，說明其實只要好好休息就好，另外也可以塗抹曼秀雷敦、凡士林等幫助身體加速復原。

原PO在Dcard發文表示，她和男友見面後，自然而然到床上進行2周不見的情感交流，不過不知道是否因為男友動作太激烈，原本並未感到不適的她，洗澡沖水時突然感到左胸疼痛，「乳頭有大約0.5-0.6公分左右的撕裂傷」，甚至可以看到裡面的粉紅色。

原PO提到，這是她人生中第一次遇到這種狀況，只要穿衣服時稍微摩擦到就覺得很痛，也不知道是不是心理作用，男友則是在完事後呈現睡死狀態，「想問有女孩有類似的經驗嗎？需要擦什麼藥嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「我之前也這樣，洗澡跟穿衣服超痛的哈哈哈哈，男友吸太久或太用力了啦，過幾天就會好了～」、「記得擦曼秀雷敦、貼OK繃這樣」、「妳男友在軍中有練習喔」、「可以貼OK繃避免摩擦」、「擦點凡士林就好囉，像我沒必要就不會穿內衣，兩天就好了」、「貼OK繃，防止衣服摩擦，大概1、2天就會好了，自己的經驗」。