Selina​​昨（9日）揭曉自己懷的是男寶寶，Ella今天出席代言的S8 Pro Ultra掃地機器人記者會，提到「老婆」即將當媽媽，直喊：「超開心，而且我猜對了！」

宣布懷孕後，Selina身邊親友多半猜她懷女娃，但Ella以自身經驗分析，認為恩愛過程如果「有到了」就容易懷兒子，大方分享自己懷勁寶時「到了」兩次，加上觀察Selina鼻頭變大，更加證實她肯定懷男寶寶。其實Ella原本希望Selina過世的愛犬Pinky來投胎當女兒，但某次聊天問Selina「有到嗎？」Selina羞認「好像有耶！」才讓Ella猜「老婆」肚裡的「小腰果」是兒子。

Ella說Selina得子不易，確定懷的是兒子後，更加替「老婆」開心，舉自己為例「覺得那就是一份禮物，男孩一定就是來寵她，妳看我兒子就知道了，兒子就是無條件愛媽媽。如果生的是女生，可能比她還公主。」昨天的性別揭曉派對上，看到Selina對肚子裡的「小腰果」講話，感動不已。問她是否想拚第2胎？ Ella突然拉高音量說：「不要！我很理智。」

至於自己參與陸綜《乘風破浪的姐姐4》，外傳她演唱S.H.E經典歌曲〈戀人未滿〉，在初舞台排名第一，Ella賣關子表示不方便透露詳情，但感謝大家的關心與支持。