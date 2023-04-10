國科會主委吳政忠今天表示，6G通訊技術預計在2至3年後進入使用階段，明年國科會將擴大6G科技投入，槓桿我國晶片半導體與太空發展，於現有的5G及低軌衛星通訊基礎上，投入6G次世代通訊前瞻布局，形成以智慧化為主軸的新興產業生態系。

國科會今天舉行委員會議，議案有3項：國科會提報「6G前瞻布局」，規畫台灣6G發展願景與策略；衛福部提報「健康大數據永續平台計畫推動成果」，已整合建置重大疾病資料庫及提供數據服務；農委會提報「智慧農業推動成果」，呈現農業應用智慧科技之社會效益。

國科會表示，將與國發會、經濟部及數位部跨部會推動次世代通訊發展，投入6G關鍵技術深耕研發、促進國際產研合作及人才培育、以通訊節能永續提升未來競爭力，並以6G社會賦能應用驗證協助解決包容與韌性議題，促進我國社會平權與產業經濟共同成長。

「健康大數據永續平台計畫」由衛福部與國科會及經濟部共同執行，衛福部針對國人重大疾病建置符合需求之主題式資料庫，肺癌主題式資料庫已於衛生福利資料科學中心開放申請，同時規畫「台灣健康大數據單一窗口服務網站」，提供數據資料供給端和需求端適當的導航。

「健康大數據永續平台計畫」聚焦台灣特有癌症患者，進行實體腫瘤基因圖譜定序，同時建立精準醫療公私合作聯盟，透過優質醫療基因大數據及臨床試驗合作平台，產生完整且可靠的癌症精準醫療資料庫。

農委會2017年起推動智慧農業至今已展現豐碩成果，已成立11個示範智農聯盟（毛豆、稻作、家禽、萵苣、生乳、蘭花、菇類、農業設施、養殖漁、海洋漁及種苗）穩定供銷能力。

此外，智慧農業計畫將開發各種智能機具與省力機具，協助小農或農企業省工、省力、提升工作效率與安全；整合感監測與智動系統，協助農業風險預警與輕鬆精準務農；發展產銷管理與共通資訊平台，促進產銷預測與溝通，進而增進糧食安全與食安信心。