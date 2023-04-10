2022九合一選舉藍營大勝，有別於以往「母雞帶小雞」的選戰模式，反而是國民黨地方議員主動出擊揭弊，造成綠營試圖延續執政的氣勢重挫。國民黨台北市議員游淑慧指出，2022新戰術模式是互相呼應、團體作戰，主動攻擊，市長候選人中道理性，小雞勇敢直前，這可能才是最好的搭配。她認為2024也是如此，總統候選人穩紮穩打對決賴，小雞立委候選人採不單打獨鬥、護主帥、主動攻3大攻略，才能打出不一樣的戰局。

游淑慧在臉書發文提到，過去2016、2020兩次大選，國民黨的區域立委和總統候選人在民進黨猛烈的砲火下，各區域立委只能守、無法攻，造成各自隨人顧生命。最後連優勢選區都失去，而僥倖險勝的立委們，也難以改變民進黨鴨霸的整盤局勢。

「但是2022年，我們打出了一個新戰術模式：互相呼應、團體作戰，主動攻擊！」游淑慧指出，當時張善政、蔣萬安在選舉過程中被綠營戲稱為佛系候選人。她受訪時總說：有什麼關係？我們兇就好！市長候選人中道理性，她們這些小雞就勇敢直前，這可能才是最好的搭配。

游淑慧強調，這次2024年，同樣也是如此。總統候選人要穩紮穩打，對決賴清德。而小雞立委候選人在每一區主動攻擊，和民進黨對手捉隊撕殺，扮演牽制跟前鋒角色。2024國民黨要換人上陣，才有可能打出不一樣的戰局，打出團體戰氣勢。

游淑慧直言，2024三攻略：打群架，不單打獨鬥。護主帥，不明哲保身。主動攻，不再笨挨打。「我準備好了，您呢？」