此外，華夏（1305）、亞聚（1308）則因PVC、PE行情趨緩，拉回整理，營收月、年雙減。亞聚3月營收5.49億元，月減3％，年減23.12％；華夏3月營收11.64億元，月減13.06％，年減36.95％。

受制農曆春假干擾、大陸防疫管控解封後需求復甦不如預期，加上去年石化報價走堅，台聚集團首季營運悉數承壓，表現趨緩。

台聚首季營收131.74億元，年減22.97％；華夏首季營收37.8億元，年減28.78％；亞聚首季營收15.69億元，年減26.74％；台達化首季營收35.74億元，年減21.22％。

台聚認為，今年EVA僅古雷30萬噸及寧夏寶豐能源25萬噸產能開出，對去化有信心。此外，大陸多晶矽去年產量約82.7萬噸，預估今年有210萬產能出來，多晶矽價格應會下跌，也有助光伏需求顯現。

華夏PVC加工品業務持穩開展。建材產品雖面臨國內房市景氣降溫，但公司布局機場新航站、地下汙水系統、自來水廠管路更新、社會住宅及新市鎮重劃等公共工程，並參與太陽能及風電新案場之建設，銷量呈現逐月年增趨勢。

膠皮及膠布下游之農機、機車、船舶、鞋類等加工業陸續進入旺季，也規畫精進膠皮工廠機台，以適合高階PVC膠皮及環保材生產；另對膠布工廠進行機台去蕪存菁並組織改造，提高產品競爭力。