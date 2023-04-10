以兒童台「葡萄姐姐」出道的女星米可白，近年來轉戰演藝圈，精湛演技備受網友稱讚。此外，她也積極經營社群，不只多次對動保議題發聲，還時常分享跳熱舞的影片，豈料卻遭到網友批評，而米可白也在臉書上高EQ回應了。

米可白8日才在社群上更新一則身穿洋裝跳舞熱舞的影片，豈料事隔一日，她昨(9)日在臉書上發文，透露有一位網友向她表示：「說真的我很喜歡你，自然的你。但是你有時候太性感，我覺得很不適合你，你真的不適合走這個路線。」針對網友的批評，米可白也首先感謝網友的意見，表示：「以前的我很沒有自信，總怕別人把焦點放在我身上。」並透露自己的心態有些轉變，「我覺得需要好好愛自己，並學著接受自己不同的樣貌。」

此外，米可白也指出自己在「穿著」上的改變，其實能幫助自己對於「演員」角色的想法，而試著接受不一樣的自己才能拓寬戲路，並直言：「如果你無法喜歡自己，怎麼讓別人也喜歡你。」更於文末再次感謝網友的對她的支持與關心。

而米可白高EQ的回覆貼出後，也引發網友討論，不少人留言表示：「自己開心最重要，做自己才自在」、「你很自然，不做作。不管怎樣的風格，我都非常喜歡」、「喜歡自己，並認同自己的一切。」而面對網友的鼓勵，米可白也留言：「謝謝你喜歡我的轉變。」相當感激粉絲們支持多面貌的她。