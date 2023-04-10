蔡英文總統7日才抵達國門，中共隨即宣布8日至10日將進行為期3天的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，立法院朝野黨團預計於明日院會發表共同聲明，嚴正抗議並譴責中共環台軍演。

過去立法院針對重大國際事件時，朝野都曾協商發表聯合聲明，包括2019年6月17日針對香港「反送中」事件，譴責香港政府以武力處理群眾運動的方式；2020年5月29日針對中國人大通過「港版國安法」，朝野批評此舉嚴重破壞「港人治港，高度自治」、「五十年不變」的承諾。

此外，2021年4月9日跨黨派通過聲援緬甸決議，呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊和平示威民眾；最近的一次，則是2022年2月24日爆發烏俄戰爭時，立法院黨團也發布朝野黨團共同聲明，強烈呼籲俄羅斯政府儘速停止軍事侵略行動。

由於明日是環台軍演結束後的第一場立法院會，柯建銘晚間受訪指出，立法院朝野黨團取得共識，將針對「中國發動軍演升高區域緊張情勢」，於明日上午的院會中發表聯合聲明，表達對此行動的嚴正抗議並予以譴責，也呼籲國際社會關注，但相關文字尚在協商確定中。