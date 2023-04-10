一名年約61歲西班牙籍男子，今天開著租賃的車子載著1男2女出遊，行經蘇花改中仁隧道北口時，疑不熟悉沿線路況，不慎自撞路緣路墩，坐在副駕的妻子當場失去呼吸心跳，送醫不治；後座的兒子則重傷搶救中。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名年約61歲西班牙籍男子，今天開著租賃的車子載著1男2女出遊，未料行經蘇花改中仁隧道北口時，疑不熟悉沿線路況，不慎自撞路緣路墩，車頭因撞擊力道大，嚴重毀損、零件散落一地，坐在副駕的61歲西班牙籍女子當場失去呼吸心跳，送醫不治；後座26歲西班牙籍男子重傷搶救中，駕駛與另名乘客輕傷，詳細肇事原因尚待警方調查。

警方表示，61歲西班牙籍男子今天下午3點半許，駕駛租來的白色轎車，載著妻子、兒子與兒子女友等人行徑蘇花改北上，卻在中仁隧道北口前約1公里、台9線147.2公里處，不明原因自撞路緣水泥路墩。

由於當時撞擊力道大，轎車車頭直接凹陷毀損，零件散落一地，當時坐在副駕的妻子與後座的兒子首當其衝，直接失去呼吸心跳，兒子女友則輕傷且意識清楚，經消防人員將人救出後緊急送醫。

然而，坐在副駕的妻子送往國軍花蓮總醫院急救，仍因傷勢過重，不幸在今天下午5點14分宣告死亡，後座的兒子送往送門諾醫院，目前插管急救中，並在晚上6點25分轉送慈濟醫院救治。駕駛送往花蓮慈濟醫院就醫，無生命危險，後座的兒子女友則送往門諾醫院救治，意識清楚無大礙。

經查駕駛持有國際駕照無酒精反應，詳細肇事原因還需要警方調查釐清。