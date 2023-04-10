針對中共在台海周邊軍演，外交部今天強調，中國罔顧我國元首出訪是主權國家基本權利，以及行之有年的慣例，對此大作文章、過度反應，加深國人反感，其動輒以軍演破壞台海以及印太區域的和平與穩定的行徑，完全違反《聯合國憲章》和平解決歧見的基本原則，外交部再度予以最強烈的譴責。

外交部指出，蔡總統於3月29日至4月7日展開「民主夥伴共榮之旅」，赴瓜地馬拉及貝里斯友邦國家進行訪問，並於去程及回程過境美國，行程圓滿成功，國人均與有榮焉。中國罔顧我國元首出訪是主權國家基本權利，以及行之有年的慣例，對此大作文章、過度反應，不僅加深國人反感，更自曝共產政權非理性的荒謬本質。

外交部發言人劉永健指出，美國白宮國安會已多次重申，我國總統過境美國歷年來已有多次前例，呼籲中國切勿過度反應；美國國務院也表示，中國片面改變現狀的企圖，不會改變美國長期以來為我國總統過境提供便利的做法。

他說，我國總統出訪友邦並過境美國已行之有年，中方藉此進行軍演明顯是屬借題發揮，而其窮兵黷武，企圖單方面改變現狀並劃設新紅線的意圖，更是昭然若揭。

劉永健強調，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。民主國家間的交流與來往，極權政體無法理解，也當然無權置喙。

他重申，我國身為國際社會負責任的成員，不會升高衝突，不會挑起爭端，面對中國步步進逼的軍事脅迫，政府將會持續以一貫的堅定態度沉著以對，並與美國等理念相近國家密切溝通協調，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛自由開放的印太區域。