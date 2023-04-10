《模仿犯》3反派姚淳耀、范少勳、黃河6日共同受訪。（陳俊吉攝）

華語懸疑影集《模仿犯》在海外市場表現亮眼，更持續佔據Netflix台灣排行榜冠軍超過1周，影集中引發熱議的反派姚淳耀、范少勳、黃河6日共同受訪，黃河雖只有8場戲，卻是關鍵要角，他為角色準備長達半年共減重7公斤，僅剩53公斤，重回國小6年級的體重，皮包骨模樣讓周邊朋友一看到他就問：「又演殺人犯吼！」黃河說：「我小時候許過願望想要演瘋子，結果念力太強烈，長大後都沒演到正常人，宇宙幫助我太多了！」

黃河劇中最後一場自殘刺脖戲畫面相當驚悚駭人，坦言媽媽看了很難過，心疼地說「我不敢看你死掉的樣子」，他也計算從《紅衣小女孩》系列、《最乖巧的殺人犯》、《惡之畫》等作品至少有過6次不同的死法，體驗過6次不同的死亡，也因太常被殺或演殺人犯，媽媽很擔心，都不敢看他的作品，直到《紅衣》媽媽才說「我終於看懂了一次，很好看」。

這次媽媽雖然知道是演的，還是嚇死了，覺得超級害怕，「她明確地說，我不敢看你死掉的樣子」，黃河透露媽媽每次看到那一幕就驚呼、遮住眼睛，很心疼他看起來很慘很可憐。自己拍完後時隔半年才配音，自己看到那畫面時也覺得「這人好可憐喔，怎麼這麼可憐啊！」有種人格分裂的感覺，好像不是在看自己。

黃河說，刺脖那場戲看似困難其實拍攝非常順利，只拍了2到3次，他非常感謝劇組特化團隊的專業協助，也因劇組準備的道具血漿量驚人，一刺下去就嚇到對手演員柯佳嬿當場愣住，直言「我不知道會噴那麼多血」，她還主動說要重拍自己被嚇到的反應，導演張榮吉看到畫面也興奮得驚呼：「我沒想到那麼可怕！」

范少勳《模仿犯》飾演心靈受創的DJ。（陳俊吉攝）

范少勳《模仿犯》飾演心靈受創的DJ。（陳俊吉攝）

范少勳飾演在光鮮亮麗外表下卻藏有心靈創傷的DJ「沈嘉文」，劇中有個從小存在的姊姊「嘉雯」成了他的陰影與恐懼。劇組請到一位約6歲的小妹妹批頭散髮扮演女鬼營造真實感，范少勳表示其實自己很怕鬼片跟驚悚片，不過拍攝時為了進入角色，有特地在手機存了一張小妹妹的劇照，拍攝或讀本時會時不時看一下加強想像，不過他也說：「現在我已經不看那個照片了。」 笑說還好小女孩沒有跑到夢中，不然會很害怕。

范少勳也分享有一場回到老家要掐小妹妹的戲，過程中還要對他不斷嘶吼：「看我！看我！」雖然只是靠動作借位，但也很怕對她造成陰影，戲外不斷地跟她說明：「這只是拍戲。」不過心裡還是有些過不去。他說小妹妹其實非常敬業：「現場我都沒看過這個妹妹笑過，可能是比較安靜，但她感覺比我們都還要入戲。」

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