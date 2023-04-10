被識為中國電動汽車新希望的比亞迪(BYD)汽車近幾年來吸引了全球消費者與投資者的目光，在業績快速增長的同時，比亞迪今年更準備大幅擴充產能。雖然比亞迪仍然是以在大陸的內銷為主要市場，但如果今年完成擴產目標，其銷售量就有可能在今年超越美國的特斯拉，奪下全球電動車銷售王座。

《日經中文網》報導，比亞迪董事長王傳福3月下旬在香港舉行的投資者説明會上透露2023年銷售目標時指出，今年目標300萬輛起步，爭取翻倍增長到360萬輛。如果擴大產能順利，比亞迪今年新車銷量可望達到此一目標，按過去銷售比例推算，純電動汽車約佔一半，可能超過美國特斯拉而躍居全球電動車銷售量冠軍。

報導說，若從1~3月的電動車銷售業績來看，比亞迪為26萬輛，特斯拉的42萬輛仍大幅領先。外界認為特斯拉突出的業績與其降價策略有關，如此比亞迪要如何追趕大膽降價的特斯拉？

分析人士認為，比亞迪對策之一是擴大生産規模。中國浙商證券推測比亞迪的産能截至2022年為290萬輛，到2023年有可能提高至430萬輛。根據市場實際情況與擴大設備和銷售人員，比亞迪能輕鬆完成360萬輛的目標，更能因銷售擴增的規模效應降低生産和採購成本。

報導指出，目前尚不清楚比亞迪今後是否啟動降價，但比亞迪已計劃增加促銷活動並削減成本，累積擴充銷售規模產生的優勢。尤其是今年新推出高級的4輪驅動休旅車「仰望」，售價在80~150萬（人民幣，下同）之間，此外還要開發電動超級跑車，這對一向以10~30萬中低價位為主力的比亞迪而言，是一項新的嘗試，目標要挑戰特斯拉的高檔休旅車Model X。

報導分析稱，迅速擴大生産規模和車型的比亞迪仍將面對3個難題：首先是政府電動車補貼政策取消。去年新能源車補貼獲得104億元收入，相當於淨利潤的6成，補貼政策取消後，必須依靠自身的業績來穩定收益。

其次是銷售體制的完善。近年快速成長過程中，經銷商銷售與維護人員才教育川練不足，消費者投訴暴增，客戶對銷售體驗上有較多不滿。

第3個問題則是擴展在在歐洲和亞洲的業務。按2022年的銷量計算，比亞迪海外業務比例僅為不到3%，加強外銷成為當務之急。

報導表示，著名投資家華倫．巴菲特自2022年夏季以來多次減持比亞迪股票，但是王傳福相信，只要業務運營和市佔率的獲得進展，減持的影響會很小。比亞迪的總市值在今年3月底達997億美元，在全球汽車企業中位居第3。自2022年3月底開始超越大眾，與居第1位的特斯拉(6564億美元)和居第2位的豐田(2312億美元)的差距略微縮小。能否在企業估值上逼近前面的2家企業，取決於擴充產能與銷售的成敗。