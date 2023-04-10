周湯豪手握8代言成廣告新寵兒。（環球音樂提供）

周湯豪去年憑「REALIVE」一連轟炸2場台北小巨蛋，展現他唱、作、導的才華與實力，被視為「潮流指標」的他，更成代言新寵兒，還沒到年中即有《天堂 W》手遊聯名合作、國際頂級冰淇淋哈根達斯續約、麥當勞、眼鏡市場4項代言，接下來還有已談定的4項代言將陸續曝光，可說讓粉絲隨時隨地都可看到周湯豪。

而由他擔任CEO的「祝你好命」創意整合行銷，光去年就擔任導演導了12支作品與拍攝不少廣告，還有不少國際品牌邀約聯名幾乎滿檔，周湯豪開心表示：「事業推到高峰，不管是吃的喝的用的⋯到處都看得到，很開心解鎖很多合作！」

周湯豪長年致力於華語嘻哈音樂，更曾在陸綜「中國新說唱」打進前四強，他對提攜新人也不遺餘力，先前一手企劃出資、主導華語音樂文化復興（簡稱華興），邀來許多優秀音樂人合作，這次到「大嘻哈時代2」總決賽演出，帶來4首Remix，瞬間燃炸現場超high氣氛，還曝光2首新作《Fake Shit》和《Intro》，誠意十足。他透露從節目第一季就一直關注，也認識很多參賽選手，他也勉勵參賽選手們：「今天之後才是生涯開始，之後最重要的是作品。」

而他「REALIVE」巡演將於6月3日移師高雄巨蛋舉辦，門票開賣即秒殺，近期他已開始為演唱會健身與練舞，背負粉絲高度期待，他也誓言拿出百分百誠意，預告：「高雄巨蛋一定會做很大的優化，就請粉絲拭目以待。」