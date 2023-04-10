Fed主席鮑爾3月初一度發表鷹派談話，後續爆發SVB為首的金融機構連串風暴後，美國升息步調明顯放緩，但由於美國就業數據仍強勁，市場預期美國將維持升息步伐，根據芝商所FedWatch工具，市場投資人對於Fed再升息1碼的機率一度達7成以上，後續回落至66％左右。

蔡烱民指出，美國銀行業出現危機後，市場預期銀行業事件恐讓景氣走緩，導致Fed升息放緩，且多數看法認為，近期美國就業數字仍亮眼，預期Fed將在5月再升息1碼後，將終端利率提升至5％至5.25％後，後續至年底都不會再有動作。

不過，對於今年下半年美國是否會降息，市場看法與Fed明顯存有歧異，蔡烱民說，市場預期5月將終端利率拉到5％至5.25％，這部分與Fed看法一致；但對於下半年降息預期，主要考量到勞動市場強勁及通膨兩大因素，Fed採取「Higher for Longer」的政策基調，至年底都不會降息，這部分與市場部分看法略有不同。

他也提到，3月美國SVB及歐洲瑞信等金融機構出問題，讓銀行業信貸標準趨緊，可能會使信貸標準拉高、變得更加嚴格，進而影響景氣走勢，這是目前市場討論較多的部分，要持續觀察相關情勢發展。

蔡烱民說，期貨市場預估下半年美國可能降息2碼，但畢竟期貨是跟著經濟數據公布走，相關預期勢必會跟著調整，去年市場主要關注在升息變數、殖利率大幅攀升，而今年則聚焦於景氣因素，以及美國企業財報是否不理想等。