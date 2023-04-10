今天晚間6點多，台南市仁德區文華路二段台鐵平交道，有1名男子不知何故闖進軌道，被行經的自強號列車撞及。消防救護人員獲報到場，將該男子救出脫困時，右腳開放性骨折，意識已模糊，立即送往成大醫院急救。至於事故發生的原因，正由鐵路警方調查中。

受到這起平交道事故的影響，台鐵保安站至台南站南下及北上列車，只能利用東線單線行車，導致列車到站時間均有延誤。至於受影響的車次、人次及時間，仍待台鐵局進一步統計。

晚間6點18分左右，市府消防局119勤務指揮中心接獲台鐵保安站報案，指接獲自強號列車司機通報，於仁德區文華路二段平交道撞到疑似臥軌民眾。消防局先派遣文賢車組2車4人前往，經回報有1名男子受困火車下方後，再增派南門、大橋車組共4車12人前往。

晚間6點40分左右，消防救護人員將受困男子救出，發現對方意識模糊、右腳開放性骨折，隨即送往成大醫院急救。