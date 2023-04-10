立委陳明文邀農糧署、縣府農業處、大林鎮公所等單位實地會勘麻竹筍園。（大林鎮公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

大林鎮長許有疆指竹筍在春季正需雨水灌溉，缺水狀況讓竹枝乾枯、竹葉掉落。（大林鎮公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

受乾旱缺水影響，嘉義縣大林鎮竹筍傳竹葉枯黃、落葉嚴重，加上近日正值出筍期，農民反映出筍率不佳，擔心影響收成，今立委陳明文邀農糧署、縣府農業處、大林鎮公所等單位實地會勘麻竹筍園，現場有農民反映落葉枯株狀態比2年前年百年大旱還嚴重，由於其他鄉鎮也反映有同樣狀況，縣府會一併勘災後將災損狀況提報農委會。

現場有農民表示，乾旱造成竹子根部缺水，葉子變黃枯萎，原本該是竹葉茂盛時期，卻整棵光禿禿，竹葉枯黃掉落，看了心都在淌血，公所農業課指麻竹筍因今年沒有雨水，大片竹葉乾枯掉光，現農民只能搶救母株、避免整株枯死，除麻竹筍受災，烏殼綠竹筍情況也不樂觀。

縣府農業處表示，目前正值發筍期，農民反映出筍率變差，推測可能是缺水導致植株受損，生長狀況不理想，因大埔鄉、阿里山鄉也有反映類似問題，只是筍種不同，會再安排會勘。

立委陳明文說，旱災造成嘉義竹筍災損嚴重，大林鎮竹子種植面積較大，竹葉大多都已乾枯，邀農糧署、縣府到場會勘，希望盡快完成全面會勘。大林鎮長許有疆表示，大林鎮是竹筍重要產區，其中烏殼綠種植面積約400公頃，麻竹筍種植面積約300公頃，今年受乾旱缺水影響，多落葉枯株，竹筍沒水長不出來，產量堪虞，且缺乏雨水灌溉的竹筍纖維變粗，品質也受影響。

許有疆說，從去年10月到今年3月底，大林已連續數月沒有下大雨，乾旱造成許多農作物生長停滯，甚至枯死，竹筍在春季正需雨水灌溉，缺水狀況讓竹枝乾枯、竹葉掉落，竹筍冒不出來，農民靠天吃飯，眼看辛苦栽植的心血卻變成如今葉落枝枯，實在非常心痛，公所已於3月提報農損速報表至縣政府，感謝陳明文委員聽到農民心聲前來關心會勘，盼盡早啟動竹筍農業災害查報救助機制，公所將會盡力協助農民爭取農損補助，幫農民度過難關。