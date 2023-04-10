孔令元剛滿30歲，計畫要凍卵。（TVBS提供）

孔令元劇中與李興文因車禍結緣。（TVBS提供）

在《機智校園生活》中以「小蘋果」一角獲得大家喜愛的孔令元，在TVBS《加油喜事》第三季「守住愛情」，飾演一名清寒女學生，騎車不慎撞上試駕跑車的林賦康（李興文 飾），賠償費高達50萬元，因此展開兩人之間的故事。

孔令元透露第一天回到熟悉的劇組，聽到大家喊自己「小蘋果」感到十分懷念，也很開心能與大前輩合作。她聊起與李興文的對戲，對方溫暖又很照顧自己，對戲時給予孔令元許多建議，從多面向去揣摩，讓角色更立體。

孔令元飾演半工半讀的女學生李之儀，與先前在《機智校園生活》富家千金小蘋果形成對比，不過兩個角色都在戲裡惹禍。李之儀是撞到李興文開的跑車，恐需負擔50萬賠償金，小蘋果則是刮花男友爸爸陳為民的車，賠了6500元。前後兩個角色遭遇如此相似，也讓她覺得很有趣。

現實生活中靠大眾運輸通勤的孔令元，表示自己應該沒機會遇到戲裡的情況，但若真的發生，坦承一定會擔心賠償問題，接著很實際地說：「法網恢恢，疏而不漏，不能落跑，還要確保雙方的保險都有保好喔！」

問及今年的新規劃與目標，適逢30歲的孔令元開朗地說：「是凍卵！」，畢竟「卵子」不等人，為了給未來的自己多一個選項，未雨綢繆地計畫好，希望在不同階段都能完成自己的人生計畫。