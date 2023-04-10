晶呈科預期，今年第一季鋼瓶出貨支數為3,800～4,100支（47L鋼瓶當量）與前一季持平，雷射氣體氖氣內銷市場滲透率提升，彌補外銷市場下滑缺口，外銷市場可望在第二季末到第三初復甦。

南寶3月營收18.07億元，月增17.9％，但因客戶調整庫存干擾，較去年同期年減8.6％；第一季營收則年減8.5％。

南寶表示，品牌端開始對去庫存狀況轉趨樂觀，預期明年巴黎奧運題材支撐，品牌商將在下半年啟動拉貨潮，營運優於上半年；搭配產品組合優化，提振高毛利、盈利率表現。提振為主軸。

晶呈科去年特殊氣體營收比由84.47％提高到93.93％；其中，雷射氣體氖氣主應用黃光製程，去年黃光程製特殊化學品比重由2.6％激增到35％。

晶呈科表示，日、韓的DRAM、3D NAND Flash等製程對特殊氣體需求下滑，但內銷還是成長，接單能見度約三個季度。竹南二廠預計6月完工，營運動來自於晶圓廠市佔率提高，並切入其他特殊氣體向1-2級製造邁進。

南寶接著劑與塗料產品橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等領域。鞋材庫存調整已有和緩跡象，品牌端開始對去庫存狀況更樂觀，預期第三季持平去年、第四季將成長。

南寶指出，工業、消費接著劑將提高產品競爭力與高毛利產品。建材成本轉嫁後今年營收可望持續成長，塗料也提高高性能工業塗料等應用。