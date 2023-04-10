台泥3月合併營收已重回百億元、達117.3億元，年增17.64％；亞泥3月營收81.52億元，月增30.63％。

國內水泥及預拌混凝土價格從去年下半年開始上漲，目前每噸水泥價格都在3千元以上，預拌混凝土價格也都在3千元上下，都創下歷史高峰紀錄。

水泥業者認為，在前瞻計畫建設持續、科技園區及廠辦建案的支撐下，國內水泥的價格及發貨量應可維持在高檔。

農曆春節過後，大陸水泥價格連三漲，尤其疫情解封後，當地水泥廠的平均出貨量由年前的5成提升到6成5以上。

據了解，大陸珠江三角地區3月已三次調漲水泥價格，漲幅近1成。大陸主要營業區域在華南的台泥，3月的發貨量增加，營運漸恢復正常，台泥大陸主要營業地的廣東、廣西等地水泥廠，目前平均發貨量已達8成以上。

隨大陸解封，經濟活動逐步復甦，房地產景氣漸回暖，市場分析，台泥在大陸的營運及獲利有望逐季成長。

亞泥指出，大陸解封後各項工程恢復正常施工，從農曆節過後，華中地區水泥廠平均發貨量已攀升到70％以上，而庫 容比則由年前的7～8成，降到6成之下。

在國內營運穩定、大陸市場貢獻度增加下，亞泥指出，今年營運可望「逐季走高」，下半年表現優於上半年。