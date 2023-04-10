統振表示，受惠於旗下專營布局在移工市場的金融科技小額匯兌業務App-QuickPay，有效註冊會員數亦連續5個月年增率正成長，而3月份匯款筆數持續創高，年增率達60％，加上流通事業中一次性電池雙品牌-東芝及金頂的穩健銷售業績貢獻，挹注統振3月整體營收繳出較上月成長3.48％的表現，不僅提升統振營運現金流，同時有助創造公司今年第一季毛利率與獲利表現持續精進。

統振進一步表示，信賴、便利與安全為金融科技服務的本質，QuickPay在起始設計APP時，即已將外籍移工的操作便利性納入設計重要主軸，不僅在介面上進行泰國、印尼、越南以及菲律賓四大移工族群外語整合，同時簡化操作程序，並以有效率的資訊流與金流，讓顧客能夠享受快速到匯服務，且能透過APP掌握最即時的匯款動態，除此之外，系統上對於顧客匯款的回饋點數機制，更強化移工在使用QuickPay APP系統的黏著度。友善、便捷與值得信賴的使用經驗及回饋機制，是QuickPay每月新增會員數及匯款筆數能夠堆疊持續攀升的主要原因。目前會員數已突破20萬人，未來在每月新增會員加速成長以及投入泰國移工匯款營運，再加上來台移工總數屢創新高的加持下，統振在移工匯款的業務將有持續亮眼的表現。

展望2023年全年度獲利表現，統振持高度信心看法不變。觀察台灣人口自2020年1月出現負成長後，已明顯有勞動力不足的情況，更在美中貿易戰、國際政治局勢等下，創造不同產業企業大舉返台投資蓋廠、基礎建設與不動產開發等大幅增加，隨著勞動部同意辦理移工配額擴增並修改相關規定，助力外籍移工來台人數持續墊高，有望緩解產業缺工雪上加霜的壓力，加上近期政府加強防堵地下匯兌業者，同時向移工宣導應循合法管道辦理匯兌，雙雙創造統振之金融科技業務良好的開拓環境，統振將隨著QuickPay APP有效註冊會員數與匯款筆數齊步揚升，對整體營運將帶來中長期正向成長的效果。