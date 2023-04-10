王彩樺飾演護理長。（公視提供）

王彩樺飾演護理長體會醫護人員辛勞。（公視提供）

王彩樺在公視《國際橋牌社》外傳《和平歸來》中，飾演博愛醫院疫情重災區樓層的護理長林淑芳，不僅照顧病患，也是其他醫護人員的靠山。王彩樺坦言這也是出道多年，第一次演到這種職位的角色，感覺相當榮幸，但也坦言醫學專用英文學名最困難：「雖然劇組都有安排專業醫生來教我，但那些英文學名因為第一次講，然後立馬就要演了，對我來講其實是還滿大的一個挑戰！」

劇中王彩樺任職的博愛醫院，因發生院內感染而被迫倉促封院，防疫物資、人力嚴重不足，王彩樺頂著高燒依舊堅守崗位照顧每一位病患，同時卻發現由藍丞晞所飾演的護理師許莉美，因連續值班太過勞累而導致領藥疏失，甚至還在馬桶上不小心睡著，但見到護理長也忙到自身難保，所以選擇自己苦撐也不願再增添王彩樺的困擾。

這場戲透過王彩樺護理長的角色，不僅描繪出台灣護理人員超時過勞的工作環境，也詮釋了他們在事件發生當下的辛酸與困境。王彩樺感性表示：「劇中其實我已經得了SARS，這個感覺，好像是已經離死亡很接近了，而且你也沒有辦法掌控；人生是這麼無常，所以要珍惜每一個當下、每一個姻緣，這是我非常珍惜的一件事情。」網友看了紛紛表示「這集真的是從頭哭到尾」、「醫護真的辛苦」、「彩樺姊超強QQQ」。