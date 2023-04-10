兩岸企業家峰會理事長劉兆玄，10日在北京會見全國政協主席王滬寧。（翻攝自央視網）

據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧10日在京會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行。劉兆玄表示，願更好發揮兩岸企業家峰會作用，深化兩岸產業合作，促進兩岸融合發展，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。

王滬寧表示，將全面貫徹中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要指示精神，推動兩岸關系朝著正確方向發展。

而隨著中國式現代化全面推進，加強兩岸交流合作，更加有利於增進同胞福祉親情，有利於壯大中華民族經濟，將始終尊重、關愛、造福台灣同胞，讓廣大台胞台企願意來、留得住、融得進、發展好，更好共用祖國大陸發展成果和民族復興榮耀。

王滬寧表示，致力於維護台海和平穩定，但台獨與台海和平穩定水火不容。兩岸同胞要攜手同心，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，共創祖國統一、民族復興的千秋偉業。