女星夏于喬與曾國城搭檔《型男大主廚》闖出知名度，主演電影《總舖師》創下亮眼成績，之後她請辭節目專心往戲劇領域發展，因此結識導演林書宇，兩人交往3年於2019年結婚，她時常透過社群平台分享生活，近日她去看張惠妹演唱會，表情卻哭笑不得，引來張惠妹本尊親自留言。

夏于喬今（10）日在社群平台發文透露：「今天要和大家說一個哭笑不得的故事⋯這麼多年，看了這麼多場阿妹的演唱會，終於⋯⋯第一次有機會近距離的看到本人了」，身為粉絲的她心情又緊張又開心，還很想哭，但覺得在偶像面前落淚太丟臉了，和張惠妹的合照一定要笑，想拍出開心又好看的照片，「於是⋯⋯就變成了這張照片！！」

照片中夏于喬表情相當滑稽，鼻子都紅了，眼中還含著淚水，嘴巴卻硬擠出笑容，身邊的張惠妹則露出親切微笑，不過夏于喬事後檢查卻直呼：「怎麼會這樣⋯我唯一的合照⋯我真的完美詮釋了又哭又笑了！我現在才真的是哭笑不得啊」。她也希望張惠妹沒有被嚇到，大讚對方很棒，本來想和她說「有你真好」，但因為太緊張，反而一個字都說不出來。夏于喬表示如果之後還有機會一定要好好拍照，並形容聽張惠妹的演唱會都感到無比的幸福。

事後張惠妹親自留言：「看著看著我也哭了，親愛的妳太可愛了啦，愛妳」，讓夏于喬激動回應偶像「我這一生值得了，謝謝你，有你真好，真的謝謝你，然後我要去哭一下了」。