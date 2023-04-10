總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫的「蔡麥」會面後，大陸宣布展開「聯合利劍」軍演，戰鬥機、軍艦在台灣海峽中線對峙，引發台海情勢緊張，軍工、航太概念股近來匯集人氣，10日jpp-KY（5284）股價創高，jpp-KY、漢翔（2634）3月合併營收寫下新高。

台股中的軍工及航太產業火熱，躍升為台股中的重點族群，除了疫情後航空產業復甦外的利多加持，俄烏戰衍生出歐盟及美國等國家軍事武器短缺，國防支出持續攀高，也帶動產業需求暢旺，連帶美國航空航太製造廠商Lockheed Martin近六個月股價漲幅達19.56％，近二成。

近期因台海緊張情勢引發歐、美國家關注，其中法國總統馬克龍籲歐勿隨美捲入台海議題，雖然引發輿論的側目，不過也代表著歐洲不願意台海危機升溫，但亞洲軍備競賽卻來到二戰後的最大規模。台新投顧副總黃文清表示，全球軍工、航太類股全數走揚，產業趨勢正向，並非僅是短期的動能。台股中的軍工、航太類股有漢翔、寶一、jpp-KY、榮剛、全訊、雷虎、千附精密、龍德造船、長榮航太、精剛等，其中10日jpp-KY的股價寫下歷史新高，最耀眼。

漢翔、寶一、jpp-KY、榮剛、全訊、雷虎等六檔今年第一季合併營收繳出年增的成績單，分別呈現年增72.33％、65.9％、5.22％、25.52％、17.82％、4.98％等。漢翔股本94.19億元，屬於大牛股，但今年漢翔股價相當活潑，今年漲幅23.92％，主要受惠於台海地緣政治及政府標案的利多貢獻。

漢翔3月合併營收寫下歷史新高，達40.63億元，年增71.11％，月增27.32％。漢翔今年進入高教機密集交機期，同時國機國造今年交機17架，高於去年的8架，推論漢翔今年營運將明顯成長。jpp-KY經寶精密於1998年在泰國設立，為泰國最大精密金屬鈑金加工廠，工廠位於泰國，具備客製化、少量多樣的生產能力。

jpp-KY的3月合併營收再創下歷史新高，達1.95億元，年增42.99％，月增5.42％；累計第一季合併營收為5.60億元，年增45.22％。